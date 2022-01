Zwischen Mario und Lisa ist alles aus! Im Rahmen des Sozialexperiments von Hochzeit auf den ersten Blick lernten sich die Baden-Württembergerin und der Landshuter erstmals kennen und verliebten sich. Nach dem Jawort kam es in den Flitterwochen allerdings zur ersten Krise. In einer Findungsphase kamen sich die beiden mithilfe der Experten zwar noch mal näher – jetzt allerdings die traurige Neuigkeit: Mario und Lisa sehen keine gemeinsame Zukunft mehr!

In einem Instagram-Video teilte das einstige Paar seinen Fans mit, dass es sich getrennt hat. "Nachdem wir uns sehr viel Zeit gegeben haben, [...] mussten wir nun feststellen, dass man den letzten nötigen Funken einfach nicht herbeizaubern kann", erklärten Mario und Lisa ihre Entscheidung, ab sofort in Sachen Liebesbeziehung wieder getrennte Wege zu gehen. Die nötigen Gefühle hätten am Ende einfach nicht ausgereicht.

"Trotz alledem ist es für uns nicht gescheitert, weil aus Wissenschaft eine wunderbare Freundschaft entstanden ist", stellte das Ex-Paar klar. Die Experten hätten tolle Arbeit geleistet und eine wunderbare Basis geschaffen. "Seid nicht enttäuscht, denn wir sind es auch nicht", ermutigten Mario und Lisa ihre Follower – immerhin werden sie sich als Freunde sicherlich noch öfter über den Weg laufen.

Sat.1 Mario und Lisa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer 2021

Sat.1 Mario und Lisa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehepaar

Sat.1 Mario und Lisa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2021

