Wie stehen Mario und Lisa mittlerweile zueinander? Der Landshuter und die medizinische Fachangestellte gaben sich bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort, obwohl sie sich bis dahin fremd waren. Nach einer emotionalen Trauung kamen während der Flitterwochen jedoch erste Probleme auf. Diese versuchten die beiden mithilfe der Experten der Show zu lösen. Im Finale erklärten Mario und Lisa dann, dass sie noch in der Findungsphase seien, ihre Ehe aber vorerst weiterführen wollen. Doch wie sieht es jetzt, mehrere Monate nach den Dreharbeiten, aus?

Im Interview mit Promiflash verriet Mario in Bezug auf sein Verhältnis zu Lisa: "Wir sind beide Menschen, die etwas länger brauchen, den für uns richtigen Weg zu finden." Nach ihrer Krise haben sie sich weiterhin die nötige Zeit gegeben, sich besser kennenzulernen. Ob die beiden ein Paar sind, behielt der 36-Jährige aber für sich. Nur so viel gab er preis: "Ziele und Zukunftspläne haben wir beide. Wie genau die aussehen, werden wir in absehbarer Zeit bekannt geben."

Vor wenigen Tagen gab Lisa bereits einen Hinweis darauf, dass sie mit Mario zusammen ist. Die 26-Jährige veröffentlichte auf Instagram eine Aufnahme, auf der sie mit dem Bürosachbearbeiter unterm Tannenbaum sitzt und ihn liebevoll umarmt. Offenbar haben die beiden Weihnachten gemeinsam verbracht.

Sat.1 Mario und Lisa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehepaar

Sat.1 Mario und Lisa bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / lisamarie_hadeb Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Lisa und Mario

