Mark Wahlberg (50) hat eine klare Meinung über seinen Schwiegersohn in spe! Der Hollywood-Star und seine Frau Rhea Durham (43) sind stolze Eltern von vier Kindern. Tochter Ella Rae ist die Älteste im Bunde und inzwischen stolze 18 Jahre alt. Kein Wunder also, dass die Teenagerin auch schon einen Freund hat. Doch was hält ihr berühmter Vater eigentlich von dem Lover seiner Tochter?

Das machte der Schauspieler jetzt in einem Instagram-Video klar. Der Clip zeigt Mark im Fitnessstudio. Ernst erklärt er: "Früher habe ich trainiert, um die Männer von meinen Töchtern fernzuhalten. Jetzt trainiere ich mit dem Freund!" Kumpelhaft legt er dabei den Arm um einen Jungen. Weiter erklärte der 50-Jährige: "Ella ist ein glückliches Mädchen und ich bin ein glücklicher Dad. Er ist ein großartiger junger Mann!"

Da hat Ellas Freund ja nochmal Glück gehabt – immerhin ist Mark auch mit 50 Jahren noch top durchtrainiert und ein echter Muskelprotz. Das stellt der "Ted"-Star immer wieder mit coolen Work-out-Videos oder auf heißen Paparazzi-Schnappschüssen unter Beweis.

Getty Images Rhea Durham, Mark Wahlberg und ihre Tochter Ella Rae im November 2014

Getty Images Mark Wahlberg im Februar 2020

Backgrid Mark Wahlberg, Schauspieler

