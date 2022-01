Der Let's Dance-Kosmos jubelt! Vor rund zwei Jahren lernten sich Luca Hänni (27) und Christina Luft (31) während der beliebten Tanzshow kennen. Als Profi führte die Tänzerin den Sänger an die teils komplizierten Schritte heran – doch die zwei kamen sich nicht nur auf dem Parkett näher: Einige Wochen nach dem Finale machten sie ihre Liebe offiziell. Jetzt wagten die beiden den nächsten Schritt und haben sich verlobt. Ihre "Let's Dance"-Kollegen freuen sich für sie.

Die tollen News verkündeten Christina und Luca auf Instagram. Unter ihrem zuckersüßen Beitrag versammelten sich in kürzester Zeit zahlreiche Kommentare ihrer Show-Weggefährten. "Wow, ich freue mich so sehr für euch! Love you guys", freute sich die Tänzerin Kathrin Menzinger (33). Auch ihre Profi-Kollegen Andrzej Cibis (34), Christian Polanc (43) und Marta Arndt (32) brachten ihre Begeisterung mit Glückwünschen und vielen Herz-Emojis zum Ausdruck.

Doch nicht nur die Profitänzer reagierten überschwänglich auf die Liebesnews. Auch der Juror Jorge González (54) ließ spanische Glückwünsche da: "Felicidades". Simon Zachenhuber (23), der im vergangenen Jahr an der Tanzshow teilnahm, freute sich ebenfalls für Christina und Luca.

Anzeige

Getty Images Profitänzerin Kathrin Menzinger

Anzeige

Getty Images Jorge González, "Let's Dance"-Juror

Anzeige

Getty Images Simon Zachenhuber, Boxer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de