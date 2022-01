Prinz Charles (73) möchte offenbar nicht über seinen Bruder sprechen! Am Mittwoch entschied ein New Yorker Gericht, dass Prinz Andrew (61) sich wahrscheinlich noch in diesem Jahr wegen sexuellen Missbrauchs an der damals 17-jährigen Virginia Giuffre vor Gericht verantworten muss. Danach musste er zudem all seine militärischen Titel sowie seinen Adelstitel an die Queen (95) zurückgeben. Fragen zu Andrew sind augenscheinlich ein wunder Punkt – wie Prinz Charles nun bewies!

Der Ehemann von Camilla Parker Bowles (74) hatte den Haddo Country Park in Ellon in Schottland besucht. Dort fragte ihn ein Reporter von Sky: "Darf ich sie nach ihrer Meinung zur Situation ihres Bruders befragen?" Doch wie die Daily Mail berichtete, bekam der Journalist daraufhin vom britischen Thronfolger keine Antwort. Charles ist derzeit überhaupt nicht gut auf seinen Bruder zu sprechen, auch sein Sohn Prinz William (39) teilt diese Einstellung. Dass Andrew all seine militärischen Titel sowie seinen Adelstitel an die Königin zurückgeben musste, entschied die britische Monarchin nämlich nicht alleine.

Laut The Sun hatten nämlich besonders Charles und William genug von Andrews Skandalen. Für sie habe er die "rote Linie" endgültig überschritten. Deshalb setzen sie sich intensiv dafür ein, ihn als vollwertiges Mitglied der royalen Familie fallen zu lassen.

Getty Images Prinz Charles im November 2021 in Cambridge

Getty Images Prinz Charles und Prinz William in Vimy, 2017

Getty Images Prinz Andrew und Prinz Charles im Juni 2006

