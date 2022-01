Wie ist ihr Verhältnis zueinander? Der Profi-Golfer Tiger Woods (46) sorgte in der Vergangenheit mit seinem Liebesleben für mächtig Schlagzeilen. So landete er aber nicht nur mit dem ein oder anderen Sex-Skandal in den Medien – auch über seine Beziehung mit der Profi-Ski-Sportlerin Lindsey Vonn (37) wurde berichtet. Mittlerweile sind sie über sechs Jahre getrennt. Wie verstehen sich Tiger und Lindsey heute eigentlich?

Das offenbarte die Blondine nun gegenüber Entertainment Tonight. Lindsey erzählte ehrlich: "Wir sind Freunde und selbstverständlich bin ich glücklich, dass er wieder gesund ist." Tiger hatte im Februar 2021 einen Autounfall, bei dem er fast sein Bein verloren hätte. "Es war eine schwere Zeit für ihn, deshalb bin ich umso glücklicher, dass es ihm gut geht und er wieder bei seinen Kids ist", betonte sie erneut.

Mit seiner Ex-Frau Elin Nordegren (42) hat Tiger zwei gemeinsame Kinder – eine Tochter und einen Sohn. Die Ehe mit der Schwedin endete 2010. Danach wurden schwere Vorwürfe gegen den 46-Jährigen laut: Er soll Elin mit über 120 Frauen betrogen haben.

Getty Images Tiger Woods in Fife, Schottland

Getty Images Lindsey Vonn, 2021

Getty Images Tiger Woods im November 2020

