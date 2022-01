Bemerkt Liliana Matthäus (34) ihre Schwangerschaft etwa auch schon auf der Waage? Seit Oktober des vergangenen Jahres ist es offiziell: Die Ex-Frau von Lothar Matthäus (60) und ihr neuer Partner erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Inzwischen befindet sich die schwangere Beauty schon im neunten Monat – allzu lange muss die Schönheit also nicht mehr warten, um ihr Baby in den Armen halten zu dürfen. Doch wie viel hat Liliana bisher eigentlich an Gewicht zugelegt?

Diese Frage interessierte auch einen neugierigen Follower, der in einer Instagram-Fragerunde die perfekte Gelegenheit dafür entdeckte, direkt bei der werdenden Mutter nachzuhaken. Und Liliana hatte auch prompt eine Antwort parat: "Ich habe 18 Kilo zugenommen!" Bei welchem Gewicht das Model zu Beginn der Schwangerschaft gestartet hatte, verriet es allerdings nicht. Gut möglich, dass allerdings noch ein paar Kilos bis zur Geburt dazukommen.

Apropos Geburt – wie sollte die für Liliana bestenfalls eigentlich aussehen? "Ich habe mich noch nicht hundertprozentig entschieden, ich tendiere zur natürlichen Geburt", erklärte sie ihrer Community. Um sich endgültig festlegen zu können und eine leichte Entscheidung zu treffen, bat sie ihre Fans abschließend um gute Ratschläge.

Getty Images Liliana Matthäus, Model

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus im Januar 2022

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus, Model

