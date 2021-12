Liliana Matthäus (34) bezaubert ihre Fans mit einem Kugel-Update! Im Oktober gab die Ex-Frau des einstigen Fußballprofis Lothar Matthäus (60) bekannt: Sie und ihr neuer Partner erwarten gemeinsam ein Baby – es ist zudem das erste Kind für die Schauspielerin. Natürlich ist das Model schon mächtig aufgeregt und voller Vorfreude auf seine kleine Tochter. Auch ihre Follower im Netz lässt Liliana daran teilhaben: Sie veröffentlichte jetzt hübsche neue Fotos, auf denen man ihren Babybauch bewundern kann.

Via Instagram teilte die Schönheit eine Reihe Bilder von ihrer Geburtstagsparty – sie ist am 11. Dezember nämlich 34 geworden. Für ihre Feier wählte die top gestylte Liliana Stiefel, eine Fellweste und ein enges Strickkleid, das ihre Mama-Kurven perfekt zur Geltung brachte. Dadurch war auch deutlich zu sehen: Die werdende Mutter kann sich inzwischen über einen kugelrunden Bauch freuen! Ein bisschen wird er aber sicher noch wachsen: Die Schauspielerin befindet sich jetzt im achten Monat.

Für Liliana geht mit der Schwangerschaft ein großer Traum in Erfüllung: "Ich bin so happy, dass es jetzt passiert. Ich wollte nicht erst mit 40 Mutter werden", erklärte sie gegenüber Bunte. "Ich hatte immer diese Angst, dass ich den Sprung ins Familienleben verpassen könnte." Nun startet ihr Familienleben schon in wenigen Wochen...

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus an ihrem 34. Geburtstag

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus an ihrem 34. Geburtstag

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus im November 2021

