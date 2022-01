Auch diese Woche gibt es selbstverständlich wieder prominente Ratehilfe. Alexander Klaws (38) und Steven Gätjen (49) bilden in der ersten Ausgabe von The Masked Dancer die Stammbesetzung am Rätselpult. In der Auftaktfolge bekamen sie tatkräftige Unterstützung von The Masked Singer-Rate-Queen Ruth Moschner (45), eine Woche später nahm Moderatorin Johanna Klum (41) den Platz zwischen ihnen ein. Am kommenden Donnerstag ist wieder eine Dame mit von der Partie – und die kennt sich mit Kostümen bestens aus.

Annemarie Carpendale (44) versucht, den tanzenden Promis auf den Zahn zu fühlen und ihrem Versteckspiel ein Ende zu bereiten. Und möglicherweise hat die "red."-Moderatorin auch den richtigen Riecher. Immerhin weiß sie am besten, wie es ist, als geheimnisvoller V.I.P. mit Maske unterwegs zu sein. Die TV-Bekanntheit steckte in der vergangenen Staffel von "The Masked Singer" im Teddy-Kostüm. Damals schied sie erst kurz vorm großen Finale aus und musste ihr kuscheliges Fell-Outfit ablegen. "Der Teddy feiert sein Comeback: Annemarie Carpendale kommt ins 'The Masked Dancer'-Halbfinale und unterstützt das Rateteam", teaserte ProSieben in Erinnerung an ihren Gesangsauftritt an.

Einige Fans sind offenbar begeistert, dass die 44-Jährige Teil des "The Masked Singer"-Ablegers ist. Sie erinnern sich gern an Annemaries Teddy-Zeit zurück. "Sie war spitze als Teddy – und danach noch 'red.'-Moderatorin: Spitzenleistung", schwärmte ein User.

ProSieben/Willi Weber Steven Gätjen, Ruth Moschner und Alexander Klaws bei "The Masked Dancer"

Getty Images Annemarie Carpendale als Teddy bei "The Masked Singer" im November 2021

ProSieben/Willi Weber Steven Gätjen, Johanna Klum und Alexander Klaws bei "The Masked Dancer"

