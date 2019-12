Läuten für Isla Fisher (43) und Sacha Baron Cohen (48) etwa bald wieder die Hochzeitsglocken? Nachdem 2007 bereits der erste Nachwuchs das Licht der Welt erblickt hatte, gab die rothaarige Schauspielerin ihrem Liebsten im März 2010 das Jawort. Mittlerweile sind auch die Sprösslinge Nummer zwei und drei auf der Welt – und Mama und Papa happy wie am ersten Tag. Möchten die beiden zum anstehenden zehnjährigen Hochzeitsjubiläum vielleicht erneut vor den Traualtar treten? Isla wurde jetzt in einem Brautmodengeschäft gesichtet.

Paparazzi lichteten die 43-Jährige in einer Boutique für Braut-Outfits in Los Angeles ab. Zusammen mit einer Freundin schlenderte sie zwischen den weißen Traumkleidern hindurch und sah sich passende High Heels an. Im Gespräch mit ihrer Begleitung und einem Verkäufer schien Isla sichtlich erfreut zu sein, lachend wurde sie zwischen den beiden abgelichtet. Ob sie in Gedanken möglicherweise schon bei ihrem eigenen Hochzeitstag war oder doch nur gerade ein Kleid für ihre Bekannte gefunden hat?

Auch wenn das Paar bisher noch nicht bekannt gegeben hat, dass es seine Liebe mit einem zweiten Ehegelübde besiegeln will – klar ist: Die Turteltauben sind auch nach mittlerweile 18 Jahren Beziehung megaverliebt. Zum 16. Jahrestag 2017 rührte Isla mit einer süßen Botschaft an ihren Partner im Netz. "Alles Gute zum 16. Jahrestag an meinen ganz normalen Ehemann. Ich liebe dich!", schrieb sie damals auf Instagram.

