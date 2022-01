Für den großen Erfolg muss in Hollywood so einiges getan werden! Das musste auch Ben Affleck (49) bereits sehr früh feststellen. Der US-amerikanische Schauspieler feierte mit Filmen wie "Good Will Hunting" oder "Pearl Habour" seinen großen Durchbruch in Hollywood. Bis heute ergattert der einstige "Batman"-Darsteller immer wieder begehrte Filmrollen. Dabei kommt es nicht nur auf das schauspielerische Können an, sondern meistens auch auf ein makelloses Aussehen. In seinen Anfängen wurde Ben jedoch ein Schönheitsfehler beinahe zum Verhängnis – weswegen er auf den Zahnarztstuhl gebeten wurde!

In einem Interview mit Entertainment Weekly verriet er, dass er sich 1998 für seine Rolle in dem Film "Armageddon" seine Beißerchen machen lassen musste. "Sie haben mich dazu gebracht, meine Zähne zu richten", erklärte Ben. Da es sich in dem Streifen um einen Charakter mit viel Sex-Appeal handelte, rieten ihm die Produzenten zudem auch noch, täglich Sport zu treiben und sich mit Öl einzuschmieren. Ganz nach dem Motto: Er muss so sexy wie möglich aussehen! In seinem Interview sprach Ben aber nicht nur über dieses Erlebnis, sondern auch noch über einen anderen Film.

2002 drehte er den Film "Liebe mit Risiko – Gigli". Die Romanze war zwar kein großer Erfolg und erntete viel Kritik. Dennoch bezeichnete die Hollywood-Berühmtheit den Film als ein "Geschenk"– denn am Filmset hatte er als Jennifer Lopez (52) kennengelernt. Ihre Liebe hielt zunächst nur von 2002 bis 2005. Doch im Juni vergangenen Jahres ließen die beiden ihre Liebe wieder aufflammen.

SIPA PRESS/ActionPress Ben Affleck und Matt Damon in "Good Will Hunting"

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2003

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

