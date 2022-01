Diese traurige Nachricht beschäftigte zahlreiche Musik-Fans: Ronnie Spector (✝78) ist tot. Das ehemalige Mitglied der Girlgroup The Ronettes ist am Mittwoch nach seinem Kampf gegen den Krebs verstorben. Doch es gibt einen kleinen Silberstreif für ihre trauernden Anhänger: Bereits im vergangenen Jahr wurde ein Biopic, also die Verfilmung ihres Lebens, angekündigt! Das Schauspieltalent Zendaya Coleman (25) wird die Musikerin hier – auf Ronnies Wunsch hin – verkörpern. In einem rührenden Statement äußerte Zendaya, die sie im Rahmen des Films kennenlernen durfte, sich jetzt zu Ronnies Tod...

"Diese Nachricht bricht mir einfach das Herz. Es fühlt sich seltsam an, über sie zu sprechen, als wäre sie nicht mehr unter uns, denn sie war so unglaublich lebensfroh", begann die "Spider Man"-Bekanntheit ihren Nachruf auf Instagram. "Ronnie, dich kennenlernen zu dürfen, war eine der größten Ehren meines Lebens. Danke, dass du dein Leben mit mir geteilt hast, ich hätte deinen Geschichten stundenlang zuhören können." Offenbar konnten die beiden Frauen viel Zeit miteinander verbringen – und Zendaya sich gut auf ihre große Rolle vorbereiten!

Weiter schrieb die Freundin von Tom Holland (25): "Ich bewundere dich so sehr und bin so dankbar für das Band, das wir teilen." Zendaya ist überzeugt: Die Welt der Musik werde ohne Ronnie nicht mehr dieselbe sein! Abschließend betonte sie: "Ich wünschte, jeder könnte dich so erleben, wie ich es getan habe. Wir feiern dein wundervolles Leben und schenken dir all die Blumen, die du zu Recht verdient hast. Ruhe in großer Kraft, Ronnie. Ich hoffe, ich kann dich stolz machen."

Getty Images Ronnie Spector (†) im Jahr 1971

Getty Images Zendaya im November 2021 in Paris

Getty Images Ronnie Spector, Sängerin

