Kim Kardashian (41) hat sich einen besonders ausgefallenen Geburtstagsgruß für Kate Moss überlegt! Dass die Keeping up with the Kardashians und das Model gut befreundet sind, dürfte mittlerweile längst kein großes Geheimnis mehr sein. Erst im Juni 2021 waren die beiden gemeinsam in Rom. Natürlich ließ es sich die Influencerin dementsprechend auch nicht nehmen, der Laufstegschönheit am Sonntag zu ihrem 48. Geburtstag zu gratulieren. Im Netz widmete Kim ihrer Freundin nun einen Beitrag!

In ihrer Instagram-Story postete die 41-Jährige eine ganze Reihe von Schnappschüssen, auf denen sie gemeinsam mit der Britin zu sehen ist. Während Kim und Kate auf einem Foto die Vatikanstadt erkunden, liegen sie auf einem weiteren Bild gemeinsam im Bett. Dabei gewährt die Blondine freie Sicht auf ihre Brüste. "Alles Gute zum Geburtstag an die Mode-Ikone. Ich liebe dich", schrieb die Unternehmerin zu ihren Aufnahmen.

Bereits im Jahr 2014 hatte die Reality-TV-Bekanntheit durchblicken lassen, dass sie Kate als Person total inspirierend finde. "Ich liebe es, wie sie ihren geschwungenen Lidstrich und ihre unordentlichen Haare trägt und dabei so mühelos, aber dennoch gepflegt aussieht. [...] Ich liebe ihren Look", schwärmte Kim damals gegenüber DailyMail.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Januar 2021

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kate Moss und Kim Kardashian im Sommer 2021 in Rom

Anzeige

Getty Images Kate Moss, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de