Luca Hänni (27) ist einfach glücklich! Der Sänger lernte Anfang 2020 bei Let's Dance die Profitänzerin Christina Luft (31) kennen. Dort hat es zwischen den beiden ziemlich gefunkt und sie wurden kurze Zeit später ein Paar – nun setzten sie ihrer Liebe die Krone auf: Der Schweizer hielt um Christinas Hand an! Nach der Verlobung platzt Luca nun fast vor Stolz.

Gemeinsam machte das frisch verlobte Paar einen Sonntagsspaziergang: Bei strahlenden Sonnenschein wanderten sie durch eine schneebedeckte Berglandschaft in der Schweiz. Als Luca seine Liebste in seiner Instagram-Story filmte, betitelte er den Clip stolz: "Unterwegs mit meiner Verlobten!" Auch Christina teilte mit ihren Fans ein paar Einblicke in ihren Tag und thematisierte die Verlobung: Ein niedliches Selfie, auf dem die beiden um die Wette strahlen, versah sie mit einem Sticker, der die bevorstehende Hochzeit ankündigte.

Wie der Antrag genau vonstattenging, behielten die Turteltauben erst einmal für sich. Auch ob die Hochzeit in dem Heimatland des DSDS-Siegers oder in Deutschland stattfinden wird, ist bislang unklar – denn erst kürzlich kauften die beiden ein Haus! Dafür wird die Kölnerin dann demnächst in die Schweiz auswandern.

Anzeige

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft

Anzeige

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft, April 2021

Anzeige

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft im Dezember 2021

Anzeige



