Luca Hänni (27) und Christina Luft (31) gehen eine Stufe weiter! Im letzten Jahr nahm der Sänger an der Show Let's Dance teil und verliebte sich in seine Tanzpartnerin Christina Luft. Seitdem sind die beiden unzertrennlich und lassen die ganze Welt an ihrer Liebe teilhaben. Nun wagen sie den nächsten Schritt: Luca und Christina haben sich ein gemeinsames Haus gekauft!

Schon vor einigen Monaten deutete die Profitänzerin an, dass ihr Liebster und sie auf der Suche nach einem Haus in der Schweiz sind. Nun haben sie ihr perfektes Eigenheim gefunden! "Wir sind ein Team und ganz stolz darf ich verkünden… Jetzt auch gemeinsame Hausbesitzer", schrieb Christina unter einem Post bei Instagram. Dafür wird die Kölnerin dann sogar in das Heimatland von Luca auswandern!

Bis die beiden Turteltauben das Eigenheim beziehen können, dauert es allerdings noch ein wenig. "Wir sind in der Planungsphase des Umbaus und das ganze wird sicher ein Jahr dauern", erklärte Christina in ihrer Story. Bis dahin wird die 31-Jährige noch in Köln wohnen bleiben und erst zu einem späteren Zeitpunkt umziehen.

Instagram / christinaluft Christina Luft und Luca Hänni, ehemaliges "Let's Dance"-Duo

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni und Christina Luft

Getty Images Christina Luft und Luca Hänni, September 2021

