Bob Saget brachte Millionen von Menschen zum Lachen! In der erfolgreichen US-amerikanischen Sitcom Full House wurde er als der vierfache Vater Danny Tanner berühmt. In insgesamt 192 Episoden war er zusammen mit Stars wie John Stamos (58) oder den Zwillingen Mary-Kate (35) und Ashley Olsen (35) zu sehen. Auch in der Fortsetzung des Serien-Klassikers Fuller House hatte er ein paar Auftritte. Vergangene Woche dann die traurige Nachricht: Der Komiker ist im Alter von 65 Jahren verstorben. Nun wurde Bob im TV geehrt!

Wie Daily Mail berichtete, wurde ihm in der beliebten TV-Show "America's Funniest Home Videos", die er von 1989 bis 1997 moderiert hatte, ehrenvoll Tribut gezollt. "Wie Sie sicher mitbekommen haben, hat die Welt in dieser Woche eine Legende verloren", begann Moderator Alfonso Ribeiro (50) sein emotionales Statement. In der Sendung bekamen Bobs Fans die Möglichkeit, auf seine besten Fernsehmomente als Schauspieler und Moderator zurückzublicken. In dem Zusammenschnitt war er stets mit einem Lächeln auf den Lippen zu sehen und hatte immer einen passenden Scherz auf Lager.

Im Zuge dessen bedankte sich der "America's Funniest Home Videos"-Moderator Alfonso bei Bob für seine Dienste als Schauspieler und Komiker: "Es war mir eine Ehre, die Fackel weiterzutragen, die Bob so schnell erleuchtet hat." Das Spezial wurde kurz nach der Beisetzung des TV-Stars ausgestrahlt. Bobs Familie und Freunde hatten am vergangenen Freitag im kleinen Kreis von ihm Abschied genommen.

United Archives GmbH / ActionPress Dave Coulier, John Stamos und Bob Saget bei "Full House", 1987

Getty Images Bob Saget mit Mary-Kate und Ashley Olsen in New York, 2009

Getty Images John Stamos und Bob Saget 2018 in Hollywood

