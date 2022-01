Es war der Schockmoment der Fußball-Europameisterschaft im Sommer 2021: Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen (29) erlitt einen Herzstillstand! Er brach auf dem Spielfeld zusammen und musste wiederbelebt werden. Danach musste dem Fußballer ein Defibrillator eingesetzt werden, weswegen er seine Schuhe bei seinem Verein Inter Mailand an den Nagel hängen musste. Doch jetzt kehrt er vielleicht schon bald auf den Rasen zurück: Christian erhielt vom englischen Club FC Brentford ein Angebot.

Nur sieben Monate nach seinem Zusammenbruch hofft der Mittelfeldspieler, in einem neuen Vertrag unterzukommen. In Italien darf er nicht mehr spielen, da ein eingesetzter Defibrillator gegen die dort geltenden Regeln verstoßen würde. Wie Times berichtet, wären nun aber mehrere englische Spitzenklubs an Christian interessiert! Der FC Brentford habe dem Dänen zum Beispiel einen Vertrag über sechs Monate angeboten. Für den Fußballstar wäre das eine emotionale Rückkehr, da er bereits sieben Jahre in England für Tottenham Hotspur kickte. "Es würde sich für ihn anfühlen, wie nach Hause zu kommen", bestätigte sein Agent gegenüber BBC.

Um nach seinem Zusammenbruch wieder fit zu werden, hatte der 29-Jährige begonnen, bei einem Schweizer Drittligisten sowie seinem dänischen Jugendverein Odense Boldklub zu trainieren. Mittlerweile ist der Sportler wohl wieder in einer sehr guten körperlichen Verfassung. Denkt ihr, Eriksen wird bald wieder in England spielen? Stimmt ab!

