Michelle Obama (58) braucht keinen Glitzer und Glamour an ihrem Geburtstag! Am 17. Januar wurde die Frau des Ex-US-Präsidenten Barack Obama (60) 58 Jahre alt. Zu ihrem Ehrentag machte ihr Mann der ehemaligen First Lady der USA eine rührende Liebeserklärung im Netz. Jetzt meldete sich Michelle selbst, um sich bei all ihren Gratulanten zu bedanken: Dabei zeigte sich die 58-Jährige völlig ungeschminkt!

In dem Clip, den Michelle auf Instagram postete, tanzt sie vor ihrer Geburtstagstorte zu dem Song "Happy Birthday" von Stevie Wonder (71) vor sich hin. An ihrem Ehrentag plante die Mutter zweier Töchter offenbar nicht, sich aufzubrezeln. Sie trug ein schwarzes Haarband und einen grauen, lockeren Kimono und verzichtete im Gesicht völlig auf Make-up. Von so viel Authentizität waren ihre Fans völlig aus dem Häuschen. "Herzlichen Glückwunsch, Mrs. Obama! Sie rocken!", zeigte sich ein User begeistert.

Wie dem Video zu entnehmen ist, hatte Michelle wohl wirklich allen Grund zur Freude. An ihrem Geburtstag erreichten sie liebevolle Nachrichten von Menschen aus aller Welt. "Jede Geburtstagsnachricht, die ich heute erhalten habe, hat mir viel bedeutet. Ich bin so dankbar, dass mir so viele Menschen zujubeln. Ich freue mich darauf, was das kommende Jahr für mich bereithält", richtete Michelle Worte an ihre Community.

Anzeige

Instagram / michelleobama Michelle Obama, einstige First Lady der Vereinigten Staaten

Anzeige

Instagram / barackobama Barack und Michelle Obama im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Michelle Obama, Rechtsanwältin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de