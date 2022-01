Gibt es bald das nächste Baby im High School Musical-Universum? Im März des vergangenen Jahres brachte Ashley Tisdale (36) ihren ersten Nachwuchs zur Welt. Eine, die sich offenbar besonders gut mit der Tochter ihrer Filmkollegin und besten Freundin versteht, ist Vanessa Hudgens (33). Kann auch sie sich vorstellen, bald Mutter zu werden? Immerhin ist die Schauspielerin seit rund einem Jahr mit dem Baseball-Profi Cole Tucker (25) zusammen – und überglücklich mit ihm. Manche Fans vermuten, dass die beiden mit der Familienplanung sogar bereits begonnen haben!

Auf Instagram veröffentlichte die 33-Jährige zwei Schnappschüsse, auf denen sie sich in ein großes Blatt einer Pflanze gehüllt hat. Dabei steht sie leicht nach hinten gelehnt, sodass ihr Bauch dabei leicht gewölbt wirkt. Manche Fans sind sich sicher, dass da mehr dahintersteckt: Sie meinen, bei Vanessa einen Babybauch zu erkennen. "Schwanger!" oder: "Wie geht es deinem Baby?", lauten nur zwei der vielen Kommentare.

Andere User bezweifeln jedoch, dass Vanessa in freudiger Erwartung ist. Immerhin postete sie am selben Tag zwei andere Bilder in demselben Kleid. Auf diesen Fotos fehlt allerdings selbst von dem Ansatz einer Wölbung jede Spur.

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, Schauspielerin

Getty Images Cole Tucker und Vanessa Hudgens im November 2021

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens im Januar 2022

