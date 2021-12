Vanessa Hudgens (32) plaudert offen über ihre Beziehung! Anfang des Jahres machte die einstige High School Musical-Darstellerin ihre Liebe zu dem Baseballer Cole Tucker (25) offiziell. Vor wenigen Wochen ließen sich die beiden erstmals zusammen auf einem roten Teppich blicken. Doch auch im Netz zeigen sie regelmäßig, wie glücklich sie miteinander sind. Nun verriet Vanessa, warum sie und ihr Freund so gut zusammenpassen.

Im Interview mit der britischen Glamour erzählte die 32-Jährige, dass ihre und Coles Interessen eigentlich sehr unterschiedlich seien: "Aber unsere Grundsätze sind die gleichen. Er ist albern und ich bin sehr albern. Keiner von uns nimmt sich zu ernst." Ihre Beziehung sei ähnlich wie manche von Vanessas Freundschaften – ein weiterer Grund, warum sie sich so gut mit Cole verstehe. "Mein Freundeskreis ist eine sehr einzigartige, ausdrucksstarke und exzentrische Gruppe von Menschen", verriet die Kalifornierin.

Vanessa hatte den Sportler übers Internet kennengelernt. "Wir begegneten uns bei einer Zoom-Meditationsgruppe", erklärte die Schauspielerin vor wenigen Wochen in der Show The View. Cole sei ihr direkt aufgefallen – sie ihm aber offenbar auch: Er schrieb sie kurz darauf im privaten Chat an.

Getty Images Cole Tucker und Vanessa Hudgens im November 2021

Instagram / cotuck Vanessa Hudgens und Cole Tucker im März 2021

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens und Cole Tucker

