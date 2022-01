Diese Rolle hat sich finanziell nicht gelohnt! Vor einigen Tagen ist der Schauspieler Bob Saget (✝65) vollkommen überraschend gestorben. Seine Familie und Freunde stehen immer noch unter Schock und können es noch nicht realisieren. Durch seine Rolle als Danny Tanner in der 90er-Jahre-Serie Full House wurde Bob so richtig berühmt. ​Doch trotz des Erfolgs von "Full House" ist der Schauspieler davon nicht reich geworden!

"Die Leute nehmen an, dass Bob mit "Full House" ein Vermögen gemacht hat, aber die Serie war einer seiner ersten großen TV-Jobs. Er hat wirklich von ganz unten angefangen, was das Gehalt angeht", bestätigt ein Insider gegenüber The Sun. Dementsprechend hat der 65-Jährige nie eine derartige Vergütung bekommen. Die Quelle ist sich zudem sicher: Durch seine nicht jugendfreie Stand-up-Comedyshow konnte Bob keine hoch dotierten Werbeverträge abschließen. "An und für sich hat es ihn nicht unverschämt reich gemacht. Er musste immer noch andere Jobs annehmen", verrät die Quelle.

Am Freitag wurde Bob im engsten Familien- und Freundeskreis beigesetzt. Kurz nach der Beerdigung meldete sich seine Witwe Kelly Rizzo mit berührenden Worten in den sozialen Medien: "Ich war diejenige, die diese verrückte Reise mit ihm unternehmen und in den letzten sechs Jahren in seinem Leben sein durfte."

United Archives GmbH / ActionPress Der Cast von "Full House"

United Archives GmbH / ActionPress Dave Coulier, John Stamos und Bob Saget bei "Full House", 1987

Getty Images Bob Saget beim "Cool Comedy, Hot Cuisine"-Event, 2016

