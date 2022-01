Henrik Stoltenberg suchte offenbar Trost bei seinem Kumpel Calvin Kleinen (29)! Der einstige Love Island-Casanova sorgt derzeit bei Temptation Island V.I.P. für Furore. Dort unterzog er sich mit seiner Partnerin Paulina Ljubas (25) dem Treuetest – doch während Henrik in der Männer-Villa einen Lapdance und Zweisamkeit im toten Winkel genoss, knutschte seine Freundin in der Frauen-Villa mit Verführer Dominik fremd. Die turbulente Zeit in dem Format hat offenbar Spuren bei dem Politikerenkel hinterlassen. Am Telefon mit Calvin hat er sich oft ausgeheult, wie dieser nun gegenüber Promiflash verriet.

Im Gespräch mit Promiflash äußerte sich der 29-Jährige zu dem Drama um seinen ehemaligen Promis unter Palmen-Kollegen und die ehemalige Köln 50667-Darstellerin. "Henrik hat mich oft weinend angerufen, weil es ihm wegen Paulina echt schlecht ging", erzählte Calvin. Für ihn gibt es bei "Temptation Island V.I.P." einen klaren Sieger: "Henrik ist der Held der Staffel. Ich glaube, Paulina wollte sich an ihm hochziehen."

Auch Ausreden, dass durch den Schnitt etwas falsch dargestellt wurde, lässt Calvin nicht gelten. Er weiß aus eigener Erfahrung: "Der Schnitt bei 'Temptation' ist sehr nah an der Realität und das ist auch gut so!" Immerhin war der Frauenheld selbst bei Temptation Island, als auch in der Promi-Version mit von der Partie.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

Temptation Island V.I.P., RTL "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten: Paulina Ljubas und Dominik Brcic

Temptation Island V.I.P., RTL Henrik Stoltenberg bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen

