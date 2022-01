Wie stehen die Verführerinnen zu Henrik Stoltenbergs Taten? Der einstige Love Island-Kandidat und seine Freundin Paulina Ljubas (25) wollen sich bei Temptation Island V.I.P. die Treue beweisen. Jedoch bekam Henrik von Verführerin Anastasia Mennemeier einen heißen Lapdance – danach verzog sich das Duo in den toten Winkel und gab verdächtige Geräusche von sich. Was halten die anderen Verführerinnen davon? Promiflash hat nachgehakt.

Single-Girl Layla Leona hat keinen Grund gesehen, in die Situation einzuschreiten, wie sie Promiflash verrät. "Wieso sollte ich die Situation unterbrechen? Wir sind ja dafür da, um die Jungs zu verführen. Unsere Aufgabe ist es, die Jungs in verführerische Situationen zu bringen, also sollten wir diese doch nicht verhindern." Zwar weiß die Blondine nicht genau, was zwischen Henrik und Anastasia passiert ist – eine Ahnung hat sie aber dennoch. "Es wurde gemunkelt, dass es zu einem Kussversuch kam", erzählt Layla.

An ihrer Kollegin Yvonne Rose hingegen ist die Situation komplett vorbeigegangen. "Ich habe es nicht wirklich mitbekommen", meint die Blondine. Sie war nämlich gerade in ein emotionales Gespräch mit Juliano Fernandez verwickelt gewesen: Yvonne hatte den Muskelmann mit ihren Gefühlen konfrontiert, dieser machte aber deutlich, dass er nur seine Freundin Sandra Janina (22) liebe.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

Anzeige

RTL Collage: Henrik Stoltenberg und Anastasia Mennemeier bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Layla Leona, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Yvonne Rose, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de