Priyanka Chopra (39) spricht Klartext! Eigentlich gelten die Schauspielerin und ihr Gatte Nick Jonas (29) als eines der Traumpaare überhaupt. Jedoch hatten ihre Fans im vergangenen Jahr über eine

mögliche Trennung spekuliert. Denn Priyanka hatte auf Instagram den Nachnamen ihres Mannes entfernt. Doch die Brünette und ihr Liebster sind nach wie vor happy miteinander und planen ihre Zukunft. Jetzt klärte Priyanka auf, warum sie sich auf Insta nicht mehr Jonas nennt!

Im Interview mit Vanity Fair sprach die TV-Berühmtheit über die Trennungsgerüchte, welche sich Ende 2021 hartnäckig hielten. Doch Priyanka entfernte den Nachnamen ihres Mannes in der Profilbeschreibung von Instagram aus einem ganz bestimmten Grund. "Ich fange an, mich viel mehr zu schützen, weil ich merke, wie sehr mich das Entertainment-Business vereinnahmt. Die Namensänderung ist ein Teil davon", offenbarte die 39-Jährige im Interview. Nach ihrer Heirat mit dem Bruder von Joe (32) und Kevin Jonas (34) sei sie noch mehr in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Somit fühlt sich die Beauty angreifbarer.

"Es ist ein sehr verletzliches Gefühl zu wissen, dass, wenn ich ein Foto poste, die Leute sofort ranzoomen und alles, was sich auf dem Bild auch hinter mir befindet, vergrößert warnehmen", gab sie ehrlich zu. Laut Priyanka ziehen die Menschen wegen vieler Kleinigkeiten zu schnell voreilige Schlüsse. Doch das ist ein Berufsrisiko, mit dem sie derzeit lernt zu leben.

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei den Grammys 2020

Getty Images Priyanka Chopra, Schauspielerin

Getty Images Nick Jonas und Priyanka Chopra im Mai 2019

