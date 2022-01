Sarah Engels (29) blickt positiv auf ihre erste große Schauspielerfahrung zurück. Die Sängerin war bereits vor wenigen Wochen in einer Nebenrolle in Das Traumschiff zu sehen. Am Dienstag flimmerte der Musicalfilm "Die Tänzerin und der Gangster" über die Bildschirme, in dem sie sogar die Hauptrolle spielte. Dass sie die Möglichkeit dazu hatte, ist für Sarah aber alles andere als selbstverständlich: Sie ist dafür sehr dankbar.

In ihrer Instagram-Story verriet Sarah, dass es verrückt sei, sich selbst in einem Film zu sehen. "Ich bin richtig stolz darauf, dass ich das machen durfte und dass es für immer eine Erinnerung bleibt", resümierte die einstige The Masked Singer-Siegerin. Sie habe ein tolles Team gehabt und bedankte sich noch einmal für die Zusammenarbeit.

Doch Sarah ist nicht die Einzige, die sich über ihren großen Auftritt freut. Manche Promis schwärmten davon sogar in den höchsten Tönen. Neben der Fitness-Influencerin Mareike Spaleck hat beispielsweise auch das Ex-Bachelor-Girl Kristina Yantsen den Film verfolgt. "Ich liebe ihn", schrieb Letztere. Die Sängerin Maria Voskania (34) merkte zudem an: "Mega Stimme."

Anzeige

© SAT.1/Willi Weber Sarah Engels, Sängerin

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels im Juni 2020

Anzeige

Instagram / mareikespaleck Mareike Spaleck, Fitness-Trainerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de