Maralee Nichols scheint in ihrem Mama-Alltag voll angekommen zu sein! Die Fitnesstrainerin sorgte in den vergangenen Monaten für viele Schlagzeilen: Sie soll eine Affäre mit dem Basketballer Tristan Thompson (30) gehabt haben, während dieser noch mit der Reality-TV-Bekanntheit Khloé Kardashian (37) zusammen war. Die Influencerin wurde schwanger, doch der NBA-Star erkannte die Vaterschaft zunächst nicht an. Seit wenigen Tagen ist es aber endlich offiziell: Das Kind ist tatsächlich von ihm. Jetzt wurde Maralee erstmals nach dem positiven Vaterschaftstest mit ihrem Baby gesichtet!

Paparazzifotos, die unter anderem The Sun vorliegen, zeigen die Neu-Mama mit ihrem Nachwuchs bei einem Spaziergang in Santa Monica. Auf den Bildern schiebt Maralee den Kinderwagen – und bedeckt ihr Gesicht dabei mit einer Maske und einer Sonnenbrille. Für den Ausflug wählte die 31-Jährige ein entspanntes Outfit: Sie trug Leggings, einen lockeren Pullover und dazu passende Sneaker.

Tristan selbst war derjenige, der sich vor wenigen Tagen auf seinem Instagram-Account zu seinem positiven Vaterschaftstest äußerte. In einem offiziellen Statement ließ er verlauten: "Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Taten. Jetzt, wo die Vaterschaft bestätigt wurde, freue ich mich darauf, unseren Sohn gemeinsam großzuziehen."

Tristan Thompson, Basketballer

Maralee Nichols, Tristan Thompsons Ex-Affäre

Tristan Thompson, NBA-Star

