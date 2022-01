Danni Büchner (43) wagt sich in ein neues Fernsehabenteuer! Die Influencerin hat bereits an den verschiedensten Formaten teilgenommen. Angefangen bei Goodbye Deutschland über Das Sommerhaus der Stars bis hin zum Dschungelcamp. Die TV-Auswanderin ist sogar einer eigenen Reality-Serie über ihre Familie nicht abgeneigt. Doch jetzt steht ihr erst einmal die Teilnahme an dem wohl gruseligsten Format bevor: Danni muss in einem Spuk-Haus übernachten!

Wie der Sender TLC nun offiziell bekannt gab, startet am 25. Februar die neue Mystery-Serie "Nightwatch – Jenseits der Angst". In den insgesamt acht Folgen sollen paranormale Geschichten unter die Lupe genommen werden. Neben Danni verbringen auch ihr "Goodbye Deutschland"-Kollege Chris Töpperwien (47), die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin Sara Kulka (31) und der einstige Fußballspieler Thorsten Legat (53) jeweils eine Nacht in einem Grusel-Haus. Begleitet werden sie dabei von dem Medium Nina Herzberg und dem Jenseits-Forscher Markus Menzel.

Inwieweit Danni bereits Erfahrungen mit Geistern gemacht haben will, ist unklar. Thorsten war bislang überzeugt, dass es sie nicht gibt – soll in der Show aber Zweifel zeigen. Sara Kulka glaubt dagegen, schon vor knapp zwei Jahren ein paranormales Erlebnis gehabt zu haben. Das Model hörte Schritte und sah mysteriöse Schatten, woraufhin es sogar einen Geisterjäger rief.

Anzeige

Instagram / chris.toepperwien Chris Töpperwien, Reality-Star

Anzeige

Thomas Burg/ Action Press Thorsten Legat in der Dschungelshow 2021

Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de