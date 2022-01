Kate Merlan (34) lässt kein gutes Haar an den anderen Teilnehmern ihrer Temptation Island V.I.P.-Staffel. Für das Tattoo-Model sind fast alle beim Treuetest durchgefallen. Besonders auf die Mitstreiterinnen Emmy Russ (22) und Paulina Ljubas (25) hat die 34-Jährige es abgesehen und verurteilte die beiden schon mehrfach wegen ihres Verhaltens in der Show. Im Promiflash-Interview äußerte Kate sich jetzt zum Kuss zwischen Paulina und Verführer Dominik Brcic.

"Dieser Kuss war für mich ein verzweifelter Schrei nach Aufmerksamkeit", stellte Kate im Gespräch mit Promiflash knallhart klar. Paulina habe sich in ihrem Verhalten sehr stark an Emmy und deren Benehmen orientiert: "Paulina hat einfach bei Emmy gesehen, dass sie willig ist und alles macht." Da habe die Freundin von Henrik Stoltenberg dann mithalten wollen, um in der Show nicht unterzugehen. "Außer saufen war da ja sonst nicht viel bei ihr", lästerte Kate. So hätten sich die vergebenen Frauen gegenseitig hochgeschaukelt: "Die beiden haben sich auf Schlampen-Level gebattelt."

Zuvor hatte Kate gegenüber Promiflash schon stark gegen Emmy und ihre Fremdgeh-Aktion mit Verführer Diogo (27) geschossen. "Irgendjemand muss ja die Schlampenrolle übernehmen in so einem Fall. Aber selbst die hat sie sehr schlecht gespielt", zog sie über die 22-Jährige her.

"Temptation Island V.I.P." seit dem 11. November auf RTL+

RTL Verführer André Hoech und Kate Merlan bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Paulina Ljubas und Dominik Brcic im Pool

RTL Emmy Russ, TV-Bekanntheit

