Kate Merlan (34) hat eine klare Meinung! Die Reality-TV-Beauty nimmt zurzeit an der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P. teil und testet dort die Beziehung mit ihrem Freund Jakub Jarecki. Bis auf ein paar kleinere Enthüllungen durfte dieser glücklicherweise noch keine schlimmen Bilder seiner Freundin sehen, dann das Tattoo-Model blieb stets treu. Doch wie schlugen sich die anderen Kandidatinnen? Promiflash hat bei Kate nachgefragt, wie sie die Girls hinsichtlich ihrer Treue bewerten würde!

Nachdem es in der Staffel schon einige Male unter anderem bei Emmy Russ (22) oder Paulina Ljubas (25) mit den Verführern brenzlig wurde, zieht Kate ein Resümee. "Für mich sind sie fast alle durchgefallen. Wenn ich vergeben bin, lege ich mich doch nicht mit einem wildfremden Typen in die Kiste oder lass mir alle Körperteile massieren", wetterte die ehemalige Sommerhaus-Teilnehmerin im Promiflash-Interview. Für sie waren einige der Mädels bei dem Format an der falschen Adresse: "Wenn du es schon so nötig hast, dann trenn dich vorher von deinem Freund."

Zuvor berichtete Kate bereits, dass sie vor allem mit Paulina ein ernstes Wörtchen gesprochen hatte, als diese Dominik Brcic verdächtig nahekam. "Es war definitiv zu viel des Guten. Ich persönlich würde mich niemals für Sendezeit zum Staffelgespött machen", erklärte Kate diesbezüglich bereits in einem früheren Gespräch mit Promiflash.

"Temptation Island V.I.P." seit dem 11. November auf RTL+

Kate Merlan und Jakub Jarecki

Kate Merlan, Reality-TV-Star

Dominik Brcic und Paulina Ljubas bei "Temptation Island V.I.P."

