Große Sorge um Jürgen Drews (76)! Als selbst ernannter "König von Mallorca" begeistert der Musiker seit Jahren ein breites Publikum. Wenn es sein Terminkalender zulässt, bleibt hin und wieder auch Zeit für eine Runde Sport. Jetzt wagte sich der Sänger beispielsweise wieder mal auf sein Rad. Doch gerade dabei kam es in seiner Freizeit nun zu einem blöden Missgeschick: Jürgen hat sich bei einem Sturz vom Fahrrad die Hand gebrochen!

Wie der 76-Jährige in einem Interview mit Bild verriet, sei er in einer Kurve mit seinem Rad ins Rutschen gekommen und anschließend auf seine rechte Hand gestürzt. "Kurz danach war meine Hand geschwollen", erzählte Jürgen. Seinen Zustand ließ der Mallorca-Star prompt von einem Arzt untersuchen – und siehe da: Jürgen muss ab sofort eine Gipsschiene tragen.

Seine Fans versuchte der Schlagersänger via Instagram schnell zu beruhigen: "Kein Grund zur Sorge [...] Alles halb so schlimm!" Die Genesungswünsche wie "Was machst du denn für einen Scheiß. Werde schnell wieder gesund!" oder "Gute Besserung, lass dich nicht unterkriegen!" häufen sich allerdings in den Kommentaren. Bleibt abzuwarten, wie lange Jürgen sein neues Accessoire am Arm tragen muss.

Getty Images Jürgen Drews im Oktober 2017

Instagram / juergen.drews Jürgen Drews mit Gipsschiene

Instagram / juergen.drews Jürgen Drews im Mai 2019

