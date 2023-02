Ihm zollte Rihanna mit ihrem bodenlangen roten Mantel Tribut

Sie erinnerte an eine große Fashion-Ikone! Mit ihrer Halbzeitshow beim Super Bowl begeisterte Rihanna (34) in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Millionenpublikum. Hinter ihrem auffälligen Bühnen-Outfit versteckten sich die freudigen News ihrer zweiten Schwangerschaft – unter ihrem bodenlangen Mantel, in den sie während ihres Auftritts schlüpfte, verbarg sich aber noch eine andere Botschaft: Mit ihrem feuerroten Umhang zollte Rihanna dem Ex-Vogue-Chef André Leon Talley Tribut!

Wie Dailymail berichtete, seien sich die Fans der Sängerin sicher: Der Mantel der "Umbrella"-Interpretin war eine Hommage an den im vergangenen Januar im Alter von 73 Jahren verstorbenen Fashion-Journalisten. Der offizielle Instagram-Account des ersten afroamerikanischen Vogue-Creative-Directors verstand die modische Geste ebenfalls als Wertschätzung für den Verstorbenen. Kurz nach dem Auftritt wurde ein Foto von André in dem besagten roten Kleidungsstück gepostet – mit den Worten eines bekannten Rihanna-Songs: "When the sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever... said I'll always be your friend."

Unter dem Instagram-Post finden sich viele Kommentare von Fans wieder, die sich fragten, ob Rihanna vielleicht sogar den originalen Mantel der Mode-Legende getragen habe. Diese Frage wurde jedoch bald beantwortet: Bei dem Mantel der 34-Jährigen handelte es sich um eine Extra-Anfertigung des Modelabels Alaïa.

Anzeige

Getty Images André Leon Talley im März 2017

Anzeige

Getty Images André Leon Talley im Mai 2015

Anzeige

Getty Images Rihanna, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de