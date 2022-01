Dieser verbale Angriff hat seine Wirkung verfehlt! Am vergangenen Wochenende veröffentlichte Kanye West (44) seinen neuen Song "Eazy". Besonders eine Zeile in dem Lied sorgte jedoch für Aufsehen: Denn die richtet sich direkt an den Neuen seiner Ex Kim Kardashian (41)! Vor einem knappen Jahr hatte diese die Scheidung von dem Rapper eingereicht und soll seitdem mit Pete Davidson (28) anbandeln. Doch wie reagierte dieser nun auf den Diss von Kanye?

Der "Gold Digger"-Interpret drohte in seinem Lied an, Pete den Hintern versohlen zu wollen. Eine dem Comedian nahestehende Person berichtete nun gegenüber Page Six von dessen Reaktion auf den neuen Song: "Pete findet das total witzig. Nicht nur das – er findet das Ganze zum Totlachen. Er liebt es!" Vor allem auch die Tatsache, dass die Presse zurzeit großes Interesse an ihm gefunden hat, finde er ziemlich amüsant.

Bislang wurde die Liaison der Keeping Up with the Kardashians-Beauty und dem 28-Jährigen noch nicht offiziell bestätigt, doch eine mögliche Beziehung wird den beiden schon länger nachgesagt. Insider bestätigten zuletzt auch immer wieder, wie happy Kim und der Komiker seien! "Sie fühlt sich so normal mit Pete! Er erinnert sie an eine Zeit, als sie nicht berühmt war", gab eine Quelle gegenüber Hollywood Life kürzlich preis.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Getty Images Pete Davidson im Januar 2019

MEGA Kim Kardashian und Pete Davidson, November 2021

