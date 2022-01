Wer wird die erste Ausgabe von The Masked Dancer gewinnen? Heute Abend läuft mit der dritten Show bereits das Halbfinale des The Masked Singer-Ablegers im TV. Fünf Masken sind aktuell noch im Rennen um den Sieg: die Maus, der Buntstift, das Zottel, der Affe und Maximum Power. Wie immer dürfen die Zuschauer entscheiden, welcher kostümierte Promi die Bühne in dieser Runde verlassen – und damit auch seine Identität preisgeben – muss! Doch wen mögen die "The Masked Dancer"-Fans aktuell am meisten?

Wie eine Promiflash-Umfrage (Stand 20. Januar, 10 Uhr) mit 350 Teilnehmern zeigt, haben die Leser einen eindeutigen Favoriten: Der Affe liegt mit 59,4 Prozent (208 Votes) der Stimmen auf dem ersten Platz – die Zuschauer wollen das flippige Tierchen wohl im Finale sehen! Damit lässt der leidenschaftliche Tänzer den Zweitplatzierten auch weit hinter sich zurück: Das Zottel ist mit 14 Prozent (49 Votes) auf dem zweiten Platz gelandet. Bronze geht an den Buntstift, mit 12,6 Prozent (44 Votes).

Während die ersten drei Plätze sich heute Abend wohl keine großen Sorgen machen müssten, ist es gut möglich, dass diese beiden zittern werden: Die Maus konnte nur 8,6 Prozent (30 Votes) der Stimmen ergattern und steht damit auf dem fünften Platz. Platz sechs geht an Maximum Power – mit nur 5,4 Prozent (19 Votes). Sie konnten die Zuschauer zuletzt wohl nicht mit ihren Performances überzeugen.

ProSieben/Willi Weber Der "The Masked Dancer"-Affe

ProSieben/Willi Weber Das Zottel von "The Masked Dancer" 2022

ProSieben/Willi Weber Maximum Power bei "The Masked Dancer"

