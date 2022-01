Da schlotterten Fabian Hambüchen (34) wohl wortwörtlich die Knie! Mitte der Woche machte das ehemalige Turn-Ass öffentlich, sich mit seiner Freundin Viktoria Feldbusch verlobt zu haben. Die Frage aller Fragen hatte der 34-Jährige seiner Liebsten im romantischen Pärchenurlaub auf den Malediven gestellt. Doch die war dem sonst so toughen Sportler gar nicht so leicht über die Lippen gegangen, wie Fabian jetzt in einem Interview zugab.

"Ich war schon sehr nervös. Aber mehr wegen des Rings, ob er denn auch passt. Da hatte ich ein wenig Bammel vor. Und natürlich wollte ich die richtigen Worte finden. Einen der wichtigsten Momente in unserem Leben wollte ich nicht verkacken", erklärte das Muskelpaket auf Bild-Nachfrage. Doch am Ende lief sein Antrag wohl glatt, wie die ersten Aufnahmen zeigen, die Fabian am Mittwochnachmittag auf Instagram teilte.

Tatsächlich hat der Turner den Moment des Kniefalls am Strand festhalten lassen. Während er seine Vicky fragend anstrahlt, schlägt sie vor lauter Überraschung die Hände vorm Gesicht zusammen! Auf dem zweiten Schnappschuss ist der schlichte Verlobungsring mit einem Stein wunderbar zu sehen. "Danke, dass du die Person bist, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen möchte. Du machst mich zu einem besseren Menschen und alles, was ich brauche, bist du. [...] Ich liebe dich so sehr, dass es Worte nicht beschreiben können", schrieb Fabian zu dem Post.

Anzeige

Instagram / fabian.hambuechen Fabian Hambüchen und seine Partnerin Viktoria Feldbusch

Anzeige

Instagram / fabian.hambuechen Fabian Hambüchen und seine Freundin Vicky

Anzeige

Instagram / fabian.hambuechen Vicky und Fabian Hambüchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de