Fabian Hambüchen (34) ist auf die Knie gegangen! Anfang des vergangenen Jahres gab der ehemalige Kunstturner bekannt: Er ist wieder glücklich vergeben – und seine Freundin Vicky ist ebenso sportbegeistert wie er. Im September 2020 lernten sich die beiden beim CrossFit-Training kennen und verliebten sich ineinander. Nun sind sie sogar schon den nächsten großen Schritt gegangen: Fabian und Vicky haben sich verlobt!

Im Traumurlaub auf den Malediven stellte der 34-Jährige seiner Partnerin die Frage aller Fragen und sorgte mit seinem Kniefall für Freudentränen bei Vicky. "Es war genau so, wie ich es mir immer vorgestellt und gewünscht habe", berichtete die Turnlegende gegenüber Bunte. Das Ganze habe vor einer malerischen Kulisse stattgefunden: abends bei einem Sonnenuntergang am weißen Sandstrand mit einem Gläschen Champagner in der Hand.

An die Reaktion seiner frisch Verlobten erinnert sich Fabian noch genau: "Sie wusste in diesem Augenblick gar nichts zu sagen. Erst wurden ihre Augen feucht – dann hat sie Ja gesagt." Auch Vicky selbst ist immer noch gerührt von diesem besonderen Moment. "Ich hatte mit allem gerechnet. Nur damit nicht", erzählte sie.

Fabian Hambüchen, Ex-Kunstturner

Vicky und Fabian Hambüchen

Instagram / fabian.hambuechen Vicky und Fabian Hambüchen

