Jimi Blue Ochsenknecht (30) lässt emotional die Hosen runter! Auf dem Social-Media-Profil des Schauspielers stand zuletzt besonders Baby-Content im Mittelpunkt. Im vergangenen Jahr sind Jimi und seine Ex-Partnerin Yeliz Koc (28) erstmals Eltern geworden und die kleine Snow ist längst der absolute Stolz der beiden geworden. Jetzt widmete der TV-Star aber einer anderen wichtigen Person in seinem Leben rührende Worte: Jimi überraschte mit einem emotionalen Post für seinen Bruder Wilson Gonzalez (31).

"Mein Bruder ist so viel wert wie Tausende deiner Freunde", schrieb der gebürtige Münchner auf seinem Instagram-Account. Dazu teilte er ein Bild, das ihn zusammen mit seinem älteren Bruder zeigt. Jimi lacht auf dem Foto herzlich – während er den Arm um Wilsons Hals legt, der an der Kamera vorbeischaut. Die Fans sind bei so viel Geschwisterliebe total begeistert. "Brüder fürs ganze Leben" oder "Familie ist alles", kommentierten nur zwei User den Post.

Eine scheint es aber weniger rührend zu finden, dass Jimi im Netz so von Wilson schwärmt – Cheyenne Ochsenknecht (21) fühlt sich offenbar etwas vernachlässigt. "Ehhh hallo ich bin auch noch da?", witzelte die jüngere Schwester der beiden unter dem Beitrag. Als Antwort sendete ihr der 30-Jährige aber immerhin ein versöhnliches rotes Herz.

