Wer sind die verbliebenen Promis bei The Masked Dancer? Schon bald gibt es eine Antwort auf diese Frage! Heute Abend flimmert schon das Halbfinale des The Masked Singer-Ablegers über die TV-Bildschirme. Fünf maskierte Stars sind noch im Rennen um den Sieg. Vier von ihnen werden vermutlich im Finale landen und einer wird wohl seine Identität preisgeben müssen. Doch wer könnte unter den Masken stecken? Hier kommen die Top-Theorien der "The Masked Dancer"-Fans!

Wie das offizielle ProSieben-Voting zeigt, sind die Zuschauer mitunter schon ziemlich festgelegt! So vermutet die Mehrheit der Fans unter dem Affen-Kostüm den Sänger Oli P. (43) – und Maximum Power soll der niederländische Musiker Eloy de Jong (48) sein. Auch bei der Maus sind sich die Hobby-Detektive sicher: Sie wollen Schauspielerin Wolke Hegenbarth (41) an ihren Moves erkannt haben! Der Buntstift soll der einstige Dschungelkönig Prince Damien (31) sein. Nur beim Zottel können die User sich nicht festlegen: Sie schwanken zwischen den Moderatorinnen Rebecca Mir (30) und Marlene Lufen (51).

Doch das Rätseln um die Identitäten der Masken gestaltet sich sehr schwierig, es ist sogar noch härter als beim Original "The Masked Singer"! Zwar könnte man die Promis anhand typischer Bewegungen, der Indizien und des sogenannten Voice-Decoders erkennen, aber das ist vielen Zuschauern noch zu wenig. Im Netz muss das neue Tanzformat deswegen nach wie vor viel Kritik einstecken: "'The Masked Dancer' macht einfach nicht halb so viel Spaß wie 'The Masked Singer'. Bitte belasst es bei der einen Staffel, ProSieben", betonte ein Nutzer jetzt auf Instagram.

Instagram / oli.p_offiziell Oli P., Sänger und TV-Bekanntheit

Getty Images Eloy de Jong, Sänger

ProSieben/Willi Weber Der Affe bei "The Masked Dancer"

