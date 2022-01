Kate Merlan (34) hat sich schon wieder unters Messer gelegt! Die Temptation Island V.I.P.-Kandidatin macht keinen Hehl daraus, dass sie ihrem Beauty-Doc des Vertrauens regelmäßig einen Besuch abstattet. Erst vor wenigen Tagen unterzog sich die Reality-TV-Bekanntheit einem Vampir-Lifting. Jetzt ließ sich Kate einmal mehr bei ihrem Schönheitschirurgen aufhübschen: Sie ließ sich die Augenlider straffen – und sprach mit Promiflash nun auch ganz offen über den Eingriff!

Im Promiflash-Interview erzählte die 34-Jährige, dass die Behandlung im Vergleich zum Vampir-Lifting überhaupt nicht wehgetan habe. "Die Augen wurden gut betäubt, das hat mich selbst überrascht. [...] Das einzig Ungewohnte war, dass ich meine Augen nur zur Hälfte schließen konnte, weil die Augen so geschwollen waren", berichtete Kate. In der ersten Nacht nach dem Eingriff habe sie deshalb auch nicht gut einschlafen können. "Ich sah schon ein bisschen aus wie so ein Schlossgespenst", witzelte das Tattoo-Model.

Doch war die OP eigentlich eine spontane Idee – oder wollte sich Kate der Augenlidstraffung schon seit Längerem unterziehen? "Der Eingriff war tatsächlich schon länger geplant", meinte sie. Doch in den vergangenen Wochen habe sich die Influencerin immer mehr an ihren Augenlidern gestört – und sich deshalb dazu entschlossen, die Behandlung sofort durchführen zu lassen: "Es war der einzige Zeitraum auf absehbare Zeit, den ich mir freischaufeln konnte, denn man fällt nach dieser OP ja ungefähr eine Woche aus", erklärte sie ihre Haltung.

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan im Januar 2022

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin

Anzeige

Instagram / katemerlan Tattoo-Model Kate Merlan im Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de