Cardi B (29) ist nicht nur für ihre erfolgreichen Rap-Songs oder ihre Auftritte als Reality-Star bekannt, auch in Sachen Styling setzt die US-Amerikanerin gerne mal einen drauf! Ob Lack und Leder, extrem freizügig, oder auch skurril: Die Rapperin ist bei ihren Looks sehr experimentierfreudig. Nun teilte sie neue vielversprechende Bilder mit ihren Fans im Netz: Cardi posiert mit ihrer Schwester Hennessy Carolina im sexy Partnerlook!

Auf Instagram veröffentlichte die "Bodak Yellow"-Interpretin nun einige Fotos, die sie und ihre Schwester in besonders figurbetonten Outfits zeigen. Diese wurden exakt aufeinander abgestimmt: Beide tragen jeweils eine Chanel-Leggings, kombiniert mit einem weißen Crop-Top. Abgerundet werden die Looks mit auffälligen Ketten, riesigen Creolen, markanten Sonnenbrillen sowie durchsichtigen, besonders hohen High Heels. Die beiden Schwestern fühlen sich in ihren Fittings sichtlich wohl, denn sie posieren, was das Zeug hält!

Das Geschwisterpaar hat sich auch schon mal auf TikTok zusammen präsentiert. Dort schwangen die beiden das Tanzbein zu Nimca Happys Song "Isii Nafta Dheesha" und ließen ihre Hüften kreisen. Die zwei Beautys scheinen jedenfalls eine Menge Spaß miteinander zu haben!

