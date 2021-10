Huch, ist denn schon Fasching? Cardi B (28) ist für ihren besonders ausgefallenen und provokanten Stil bekannt. Ob Lack-, Leder- oder ultraknappe Looks – die Rapperin ist in Sachen Mode sehr experimentierfreudig und kennt dabei kaum Grenzen. Doch dieses Mal hat die "I Like It"-Interpretin den Styling-Vogel wohl endgültig abgeschossen: Cardi flanierte in einem ziemlich skurrilen Look mit ihrem Göttergatten Offset (29) durch Paris!

Am Mittwochnachmittag überraschte die 28-Jährige die Paparazzi auf den Straßen der französischen Hauptstadt mit einem äußerst speziellen Outfit. Zu einer schlichten schwarzen Hose kombinierte die Musikerin einen karierten Tweedblazer. Dazu setzte sie auf opulenten Schmuck in Form von goldenen Nippeln, einer klobigen Kette und einer extravaganten Maske – die fast ihren kompletten Kopf verhüllte. Ihr Ehemann hingegen war ganz unauffällig in eine schwarze Leder-Kombi gekleidet.

Für die zweifachen Eltern war das einer der ersten öffentlichen Auftritte nach der Geburt ihres kleinen Sohnes. Am Mittwoch waren die beiden nämlich auch zu Gast bei der Fashionshow von Manfred Thierry Mugler (72). Da verblüffte Cardi ihre Fans ebenfalls mit einem krassen Outfit: In einem hautengen Kleid mit ausladendem Feder-Teil war sie der Hingucker.

KCS Presse / MEGA Cardi B und Offset in Paris, September 2021

KCS Presse / MEGA Cardi B, Rapperin

Instagram / iamcardib Cardi B im September 2021 auf der Paris Fashion Week

