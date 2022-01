Machine Gun Kelly (31) und Megan Fox (35) lassen es sich aktuell richtig gut gehen! Es ist gerade mal knapp zehn Tage her, dass der Musiker vor der Schauspielerin auf die Knie gegangen ist und ihr die Frage aller Fragen gestellt hat. Um ihre Verlobung gebührend zu feiern, verschlug es das Traumpaar nach Italien. Erst besuchten die beiden eine exklusive Fashion Show in Mailand, jetzt genossen sie offenbar ein paar magische Momente am Comer See – und teilten davon wirklich selten süße Schnappschüsse!

Am Donnerstagabend postete Megan gleich fünf Aufnahmen von ihrem romantischen Trip an das von Bergen umgebene Gewässer. Glücklich strahlen der Rapper und seine Muse in die Linse – mal auf einem Boot, mal während eines Spaziergangs durch die verwinkelten Gässchen einer der Städtchen am See. Eins wird dabei jedenfalls deutlich: So glücklich wie gerade scheinen Megan und Colson, wie Machine Gun Kelly eigentlich mit Vornamen heißt, wohl noch nie!

Die Fans lieben die privaten Einblicke total. Innerhalb von nur drei Stunden sammelte die Fotoreihe fast eine Million Likes! Vor allem Megans Verlobungs-Glow entgeht den Followern dabei nicht: "Ich habe sie noch nie so strahlen sehen", war nur einer der begeisterten Kommentare. Wie gefällt euch die Bilderreihe? Stimmt ab.

Instagram / meganfox Megan Fox und Machine Gun Kelly Arm in Arm

Instagram / meganfox Megan Fox und Machine Gun Kelly, VIP-Pärchen

Instagram / meganfox MGK und seine Verlobte Megan Fox

Instagram / meganfox Megan Fox und Machine Gun Kelly am Comer See

Wie gefällt euch die Bilderreihe von Machine Gun Kelly und Megan Fox?



