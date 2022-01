Georgina Rodriguez (27) scheint wirklich überglücklich mit ihrem Cristiano Ronaldo (36) zu sein! Das Model und der Profikicker gehen mittlerweile schon seit sechs Jahren gemeinsam durchs Leben. Im November 2017 erblickte ihre erste gemeinsame Tochter Alana Martina (4) das Licht der Welt – und momentan erwarten die Turteltauben wieder Nachwuchs. Vor wenigen Tagen wurde der Fußballer einmal mehr für seine sportlichen Leistungen geehrt – und Georgina ist natürlich total stolz auf ihren Cristiano!

Am Montag wurde der 26-Jährige für seine Rekordanzahl an Toren, die er für die portugiesische Nationalmannschaft geschossen hat, in Zürich mit dem FIFA Special Award ausgezeichnet. Nach der Verleihung widmete die Reality-TV-Bekanntheit ihrem Liebsten einen süßen Beitrag auf Instagram – und machte dabei klar, wie verliebt sie in ihn ist. "Torschützenkönig der Geschichte. [...] Du bist einzigartig. Danke, dass du uns lehrst, was Ausdauer und Hingabe bedeutet. Wir lieben dich, Papa", schrieb Georgina zu einer Reihe von Fotos von dem Event.

Erst vor wenigen Tagen ließ die Beauty aus Argentinien in einem Interview durchblicken, dass sie total dankbar sei, dass sich ihr Leben vor einigen Jahren dank Cristiano grundlegend verändert habe. "Ich war eine Verkäuferin, eine Kellnerin und habe als Reinigungskraft gearbeitet", erinnerte sich die Unternehmerin im Gespräch mit dem spanischen Magazin Hola! zurück.

Cristiano Ronaldo bei den FIFA Football Awards im Januar 2022 in Zürich

Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo im Juli 2021

Georgina Rodriguez im September 2021

