Neue Details über Mac Millers (✝26) Autounfall wurden bekannt. Der Rapper und die Sängerin Ariana Grande (28) trennten sich im Mai 2018 voneinander. Wenig später baute der Musiker einen Autounfall unter Alkoholeinfluss. Sein Wagen wurde dabei komplett demoliert. Nur wenige Monate danach starb der "Self Care"-Interpret an einer Überdosis – jahrelang hatte er mit Suchtproblemen gekämpft. Nun enthüllte ein Freund, wie Mac selbst über den Unfall dachte.

In "Most Dope: The Extraordinary Life Of Mac Miller" beschreibt sein langjähriger Freund und DJ Clockwork, wie Mac den Vorfall wahrgenommen hat. "Ich weiß nicht, warum ich es getan habe. Ich weiß nicht, was zur Hölle ich gedacht habe. Irgendwas hat mir gesagt, dass ich aufs Gas drücken soll", habe er gesagt und hinzugefügt: "Ich habe mich einfach unbesiegbar gefühlt."

Seinen Freund habe diese Aussage extrem erschrocken – schließlich saß Mac nicht alleine im Auto, sondern mit zwei weiteren Personen. "Das war die verrückteste Antwort, die ich je von jemandem bekommen habe", erinnert Clockwork sich.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Mac Miller und Ariana Grande im Juni 2017 in Manchester

Getty Images Mac Miller im Oktober 2017 in Los Angeles

Getty Images Mac Miller im Oktober 2017 in Los Angeles



