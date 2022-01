Heidi Klum (48) wagt sich auf neues Terrain! Schon seit vielen Jahren feiert die gebürtige Bergisch Gladbacherin internationale Erfolge als Model – doch für ihre TV-Show Germany's next Topmodel stand sie jüngst sogar im Tonstudio: Gemeinsam mit dem US-Rapper Snoop Dogg (50) veröffentlichte sie den GNTM-Titelsong "Chai Tea with Heidi". Dabei geht der Blondine aber ordentlich die Pumpe: Heidi ist wegen ihrer Single im Moment sogar nervöser als bei so manchen ihrer Nacktshootings!

"Ich stand natürlich schon oft auf dem Laufsteg, habe meinen Körper präsentiert und Nacktshootings gemacht – aber das hier ist wahrscheinlich das Beängstigendste", betonte Heidi jetzt gegenüber The Sun. Zwar habe sie in der Vergangenheit bereits manches Mal in TV-Shows gesungen, doch die Zusammenarbeit mit Snoop sei etwas komplett anderes. "Meine eigene Single herauszubringen, liegt völlig außerhalb meiner Komfortzone", erklärte die 48-Jährige.

Anfangs habe Heidi nämlich gar nicht geplant, "Chai Tea with Heidi" als Song zu veröffentlichen. "Es begann als Titellied für meine Show 'Germany's next Topmodel' – aber als wir dann Snoop Dogg mit ins Boot holten und es fertigstellten, dachten wir, warum sollten wir es nicht richtig veröffentlichen?", gewährte die GNTM-Chefjurorin einen Einblick in den Prozess.

Heidi Klum, Dezember 2021

Heidi Klum, Model

Heidi Klum in Venedig

