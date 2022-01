Sie verzaubert alle Anwesenden! Kaia Gerber (20) schnupperte schon früh Laufstegluft: Die Tochter von Topmodel Cindy Crawford (55) bekam schon mit zehn Jahren ihren ersten Modeljob. Seit sie 16 ist, ist die brünette Beauty auf den Catwalks der Welt zu Hause. Immer wieder zeigt sich die Ex von Pete Davidson (28) auf Events an der Seite ihrer Mutter – und die Ähnlichkeit der beiden ist verblüffend: Auf einer Kunst-Gala in Los Angeles flashte Kaia die Fotografen mit Glitzerkleid und Crawford-Look!

Auf dem roten Teppich der LA Art Show strahlte Kaia jetzt mit ihrem Outfit um die Wette: Zu der Veranstaltung erschien das Model in einem langen schwarzen Kleid, das mit zahllosen Pailletten bestickt war. Eine dezente Knopfleiste und ein auffälliger weißer Kragen rundeten den Look der 20-Jährigen ab. Ganz aus dem Häuschen waren viele Beobachter allerdings aus einem ganz anderen Grund: Kaia sieht ihrer Mama Cindy auf den Fotos nämlich zum Verwechseln ähnlich!

Doch die gebürtige Kalifornierin nahm nicht nur auf dem roten Teppich eine Hauptrolle ein: Kaia führte anschließend als Moderatorin durch den Benefiz-Abend. Die Einnahmen des Events kamen dem St. Jude Children's Research Hospital zugute, das auf die Erforschung neuer Krebstherapien spezialisiert ist.

Getty Images Kaia Gerber und Cindy Crawford bei einem Event

RETNA PICTURES / Action Press Cindy Crawford, 1994

Getty Images Kaia Gerber bei der Eröffnung der LA Art Show 2022

