Was für eine schöne Mutter-Tochter-Performance! Genau wie ihre berühmte Mama Cindy Crawford (55) hat Kaia Gerber (20) sich inzwischen einen Namen in der internationalen Modebranche gemacht. Das Model stand bereits für zahlreiche Magazin-Cover vor der Kamera und schwebte für etliche große Designer über den Laufsteg. Auch wenn Mutter und Tochter sich sehr nahe stehen sollen, treten sie nicht allzu oft zusammen in der Öffentlichkeit auf. Umso besonderer macht das diese Aktion: Cindy und Kaia legten jetzt einen zauberhaften gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt hin!

Die Schönheiten besuchten zusammen die diesjährigen InStyle Awards in Los Angeles und lieferten den Fotografen am roten Teppich eine spektakuläre Show: Sowohl Kaia als auch Cindy bezauberten in figurschmeichelnden, schillernden Maxikleidern, die sie jeweils mit eleganten High Heels abrundeten. Besonders süß: Mutter und Tochter posierten total stolz miteinander, grinsten sich immer wieder an und umarmten sich beim Posieren sogar.

Was auch auf diesen Bildern wieder deutlich hervorsticht: Kaia ist ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten! Kann sie diesen Vergleich eigentlich noch hören? In einem Vogue-Interview betonte die 20-Jährige mal: "Mit meiner Mutter verglichen zu werden, ist das größte Kompliment, das man mir machen kann." Weiter erklärte sie: "Ich höre oft, dass ich ihr immer ähnlicher werde – auch von den Angewohnheiten her."

Getty Images Kaia Gerber und Cindy Crawford bei den Instyle Awards 2021

Getty Images Kaia Gerber und Cindy Crawford

Getty Images Kaia Gerber und Cindy Crawford bei den Instyle Awards 2021

Wessen Kleid gefällt euch besser: Kaias oder Cindys?



