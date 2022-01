Was möchte Twenty4tim seinen Fans damit sagen? Der Webstar kann inzwischen zwei Millionen Follower auf Instagram verzeichnen. Auf der Plattform TikTok sind es sogar 3,8 Millionen Menschen, die sich die Clips des Blondschopfs anschauen. Kein Wunder: Der Webvideoproduzent findet immer einen Weg, seiner Community Unterhaltung pur zu bieten, doch jetzt sorgt Twenty4tim mit einer scheinbar privaten Enthüllung für Gesprächsstoff: Er präsentierte im Netz ein Ultraschallfoto!

Auf Instagram lud Twenty4tim ein Foto hoch, auf dem er stolz ein Foto eines Ultraschalls in den Händen hält. "Willkommen mein kleiner Engel", schrieb die Web-Bekanntheit zu dem Schnappschuss. Im nächsten Slide kam es dann noch dicker: Tim postete ein Video, in dem Herztöne zu hören waren. Zu welchem Lebewesen gehören diese wohl? Mittlerweile löste der Influencer auf: Es handelt sich um tierischen Zuwachs! "Ich werde Papa von einem süßen Tier", erklärte er in seiner Story. Es werde aber kein gewöhnliches Lebewesen wie ein Hund oder eine Katze.

Seine Netzkollegen freuen sich jedenfalls für Tim: YouTuberin xLaeta, Mamiseelen und Younes Zarou beglückwünschten Tim Kampmann, wie er bürgerlich heißt, herzlich. Auch Katja Krasavice (25) kommentierte: "Ich könnte heulen, aber bad Bitches bleiben stark. Glückwunsch!"

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim, TikTok-Star

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim, Webstar

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice in Berlin

