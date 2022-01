Meat Loaf (✝74) hatte doch noch so viel vor! Mit seinen Songs wie "I'd Do Anything For Love" wurde der Musiker bereits in den 70er-Jahren zu einer weltweiten Bekanntheit. Am Freitag machte dann allerdings die erschütternde Neuigkeit die Runde: Der Sänger ist verstorben. Zu der genauen Todesursache des Künstlers gaben seine Hinterbliebenen in ihrem Statement noch keine Auskunft. Für viele seiner Fans dürfte Meats Tod mehr als überraschend gekommen sein. Immerhin hatte er große Pläne – die kündigte er auch im Netz an!

In seinem letzten Post via Facebook verriet Meat, dass sich seine Community auf etwas Großes gefasst machen darf. "Ja, Kinder, es ist wahr – ich bin zurück", teilte der 74-Jährige im November des vergangenen Jahres voller Vorfreude mit. Die Rocklegende hatte vor, mit den Dreharbeiten für eine Datingshow zu beginnen. Im März dieses Jahres sollte das TV-Format dann erscheinen – ob es dazu kommt, ist nun fraglich.

Und damit noch nicht genug. Meat sollte noch diesen Monat wieder ins Musikstudio zurückkehren, um neue Tracks für seine anstehende EP aufzunehmen. Seine Vorhaben waren strikt durchgeplant – dabei erholte sich der Interpret doch gerade noch von seiner schmerzhaften Rückenoperation. Trotzdem war Meat nicht aufzuhalten und plante nebenbei sogar schon seine nächsten Auftritte auf der Bühne.

Getty Images Meat Loaf, Sänger

Getty Images Meat Loaf, Musiker

Getty Images Meat Loaf, Sänger

