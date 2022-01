Justin Bieber (27) hat ein neues Makeover gewagt! Im Laufe seiner Karriere probierte der Teenie-Schwarm schon etliche Frisuren aus. Von langen Zotteln über Dreadlocks und kurze Haare war alles dabei. Auch in Sachen Haarfarben zeigte der Mann von Model Hailey Bieber (25) sich bereits experimentierfreudig. Zuletzt trug der "Baby"-Interpret einen sexy Kurzhaarschnitt. Doch das war ihm offenbar immer noch zu lang: Justin hat sich jetzt quasi eine Glatze rasiert!

Paparazzi lichteten den 27-Jährigen am Donnerstag in Beverly Hills ab. Justin war dort offenbar für ein paar Besorgungen unterwegs und trug dabei einen roten Hoodie mit Kapuze, der seine Frisur verbarg – fast so, als würde er sie verstecken wollen! Doch als der Sänger wieder in sein Auto stieg und die Kapuze zurechtrückte, kam seine neue Frisur zum Vorschein: Justin hat sich die Haare raspelkurz geschnitten! Auf den ersten Blick sieht es sogar nach einer Glatze aus. Schaut man genauer hin, bemerkt man aber einen feinen Flaum.

Auf einer weiteren Fotoreihe vom selben Tag versuchte Justin seine neue Frise offenbar wieder zu verstecken: Der Hitmacher trug beim Ausgehen abends einen Hut. Auch auf Social Media hat er sein Umstyling bisher nicht gezeigt. Glaubt ihr, er bereut den Schritt vielleicht? Stimmt in unserer Umfrage ab!

TheHollywoodFix.net / BACKGRID / ActionPress Justin Bieber im Januar 2022

Getty Images Justin Bieber bei der Met-Gala, September 2021

Instagram / justinbieber Justin Bieber im August 2021

