Wie lange sind Justin (27) und Hailey Bieber (25) noch zu zweit? Der "Baby"-Interpret und das Model gaben sich 2018 vor dem Traualtar das Jawort. Die zwei sind anscheinend happy miteinander und dabei, sich ein gemeinsames Leben aufzubauen. Justin offenbarte nun vor Kurzem: Er möchte Vater werden. Die Gerüchteküche brodelt seitdem heftig und Fans warten auf süße News des Liebespaares. Gibt es also bald ein Bieber-Baby?

Eine Quelle berichtete gegenüber Us Weekly: Es könnte jederzeit so weit sein. "Sie haben beide das Gefühl, dass es ihr Schicksal ist, gemeinsam Kinder zu haben, und sie sind definitiv bereit", verriet der Insider. Die beiden seien super-verliebt ineinander und würden ihr Glück mit etwas Besonderem krönen wollen. "Ich könnte mir vorstellen, dass in naher Zukunft eine Schwangerschaft verkündet wird", erklärte der Informant weiter.

Besonders der "Peaches"-Sänger sei absolut bereit für gemeinsamen Nachwuchs. "Er hat das Gefühl, dass es eine seiner wichtigsten Aufgaben im Leben ist, Vater zu werden", berichtete die Quelle in dem Interview. Seinen Kinderwunsch hatte der 27-Jährige bereits in seiner Amazon-Prime-Doku "Justin Bieber: Our World" offenbart. Was glaubt ihr: Wird es 2022 ein Bieber-Baby geben? Stimmt unten ab!

Getty Images Justin Bieber mit seiner Frau Hailey bei der Met Gala im September 2021

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber

Getty Images Justin Bieber bei den Grammy Awards in L.A. im Februar 2016

